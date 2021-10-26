Чита, 26 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Забайкальском крае удалось отремонтировать 135 объектов, пострадавших во время мартовского урагана. Об 26 октября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова заместителя председателя регионального правительства Сергея Гордеева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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«Всего финансированию из краевого бюджета подлежит ремонт 139 объектов. В настоящее время на четырех объектах продолжаются ремонтные работы — это два объекта образования в городах Борзе и Балее, один соцобъект в поселке Оловянная и один объект ЖКХ в поселке Новокручининском», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный штормовой ветер, бушевавшие в Забайкалье 15 марта 2021 г., снёс десятки крыш, повредил множество строений и электропроводов. Общая сумма ущерба составила порядка 88 миллионов рублей.

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