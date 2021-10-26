Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Пассажиры Петербургского метрополитена из-за нарушения работы платежного оборудования временно не могут оплатить проезд банковскими картами, предупредили 26 октября в пресс-службе городской подземки.

Вход в метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Утро для пассажиров Петербургского метрополитена было нервным. При попытке оплатить проезд банковской картой через турникеты на всех станциях метро система выдавала ошибку. Это спровоцировало скопление большого количества пассажиров на входе.

«Советуем выбирать другие способы оплаты», — отметили в пресс-службе.