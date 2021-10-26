Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Пассажиры Петербургского метрополитена из-за нарушения работы платежного оборудования временно не могут оплатить проезд банковскими картами, предупредили 26 октября в пресс-службе городской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Вход в метро Петербурга

Утро для пассажиров Петербургского метрополитена было нервным. При попытке оплатить проезд банковской картой через турникеты на всех станциях метро система выдавала ошибку. Это спровоцировало скопление большого количества пассажиров на входе.

«Советуем выбирать другие способы оплаты», — отметили в пресс-службе.