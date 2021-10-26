Вашингтон, , 09:25 — REGNUM В США ассистента режиссера в фильме «Ржавчина», на съемках которого актер Алек Болдуин случайно смертельно ранил оператора, ранее замечали в пренебрежении правилами безопасности во время использования оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на поступившие жалобы на ассистента Дэйва Холлса.

Так, отмечает телеканал, во время съемок картины «Путь свободы» в 2019 году «неожиданно разрядился» пистолет, в результате пострадал участник съемочного процесса. Помощником режиссера тогда работал Холлс.

Кроме того, в мае 2019 году в ходе съемок сериала «Навстречу тьме» Холлс не объявлял никому их группы о том, что у актеров огнестрельное оружие, как того требовал протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2021 года на съёмках фильма «Ржавчина» Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинси и ранил режиссёра Джоэла Соуза. Позже выяснилось, что ружьё актёра зарядили боевыми патронами.