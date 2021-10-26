Йошкар-Ола, 26 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Марий Эл в очередной раз увеличили объем коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает минздрав республики.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

В частности, дополнительные 30 коек инфекционного профиля развернуты в Козьмодемьянской межрайонной больнице. Всего в больнице имеется 180 мест, из которых 164 уже заняты.

Еще 60 коек открыты в Медсанчасти № 1, сюда переводятся на долечивание пациенты из других стационаров. Здесь находятся 48 пациентов в состоянии средней степени тяжести.

До настоящего момента в 11 медицинских учреждениях республики развернуто 1965 коек инфекционного профиля. По состоянию на утро 26 октября, 1661 койко-место в больницах занято.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе министр здравоохранения республики Марина Панькова сообщила, что в Марий Эл приостанавливают оказание плановой медицинской помощи практически все медицинские учреждения. «Мы, по сути, исчерпываем последние резервы», — констатировала Панькова.

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