Варшава, , 09:24 — REGNUM Глава офиса уполномоченного по правам ребенка в Польше Миколай Павляк 25 октября выступил на II Конгрессе воспитания. В рамках данного мероприятия он заявил, что около 10% детей в Польше не чувствуют себя любимыми в семьях. Об этом сообщает Polskie Radio.

Дети (сс) _Alicja_

«Согласно нашему исследования, около 10% детей и подростков в Польше в разных возрастных группах не чувствуют себя любимыми и понимаемыми в своих семьях. Это невысокий процент по сравнению с многими другими странами, но все же проблема есть. Основная причина — нехватка времени у родителей», — сообщил Павляк.

Детский омбудсмен добавил, что семьи и родители должны заботиться о своих детях согласно своему мировоззрению, но необходимо вмешательство государства в случаях, например, домашнего насилия.

По его словам, таких случаев фиксируется нескольких тысяч в год.