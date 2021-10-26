Кызыл, , 09:24 — REGNUM В Туве следователи в рамках проверки устанавливают обстоятельства гибели местного жителя. Тело 60-летнего мужчины было найдено на 249 км автодороги М-54 в Эрзинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Чабан и пастушка пасут овец Александр Погожев © ИА REGNUM

Предварительно установлено, что вечером 23 октября погибший выехал верхом на лошади с чабанской стоянки.

«Через некоторое время лошадь понесла вскачь, при этом при падении нога мужчины застряла в стремени. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — отметили в ведомстве.

Точную причину смерти мужчины установят судмедэксперты. Процессуальное решение по инциденту будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Барун-Хемчикском районе лошадь понесла 10-летнего ребёнка. Мальчик упал, но при падении его нога застряла в стремени, из-за чего лошадь протащила его по земле около 1 км.

Читайте также: В Туве лошадь около километра протащила по земле мальчика