Самара, , 09:25 — REGNUM Оставаться дома на самоизоляции попросил жителей Самарской области глава региона Дмитрий Азаров в нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Об этом он сообщил 25 октября на своей странице в социальной сети.

Ресторан Фото Алексея Лобанова

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Он напомнил, что эта мера является обязательной для жителей старше 65-и лет.

«Время потратьте на вакцинацию, защитите свое здоровье и здоровье окружающих. Давайте вместе остановим распространение инфекции», — обратился к жителям области Азаров, отметив, что нагрузка на систему здравоохранения региона растет, поскольку ежедневно фиксируется увеличение инфицированных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации.

«Показатели в 1200 случаев в день являются очень и очень тревожными, одними из самых больших в Российской Федерации», — заявил глава региона, отметив, что в последние недели наибольший прирост заболеваемости отмечен в сферах услуг, торговли, общепита, поэтому именно по этим направлениям был сделан наибольший акцент по мерам защиты.

Азаров напомнил, что ограничения не распространяются на системообразующие предприятия непрерывного цикла производства.

«Именно в крупных трудовых коллективах количество вакцинированных наибольшее — процент вакцинации превышает 70%. Это ответственная работа руководства предприятий и понимание всеми тружениками насколько это сегодня важно — защитить своё здоровье и окружающих, способствовать выработке коллективного иммунитета. Только это и может остановить распространение инфекции», — заявил глава области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены привлекать к ответственности предприятия, которые продолжили работать в нерабочие дни, несмотря на то, что должны были приостановить свою работу согласно постановлению главы региона Дмитрия Азарова.