Джакарта, , 09:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии пояснило, что государство не входит в число стран, критиковавших Китай по поводу уйгурского вопроса в Синьцзяне, сообщает CNN Indonesia.

Уйгуры Gusjer

В общей сложности 43 страны, включая Соединенные Штаты, выступили с совместным заявлением, касающимся проблем, связанных с ситуацией в Синьцзяне.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах пояснил, что было опубликовано два совместных заявления. Заявление было сделано группой стран относительно прав человека в Синьцзяне.

Индонезия использовала существующие двусторонние механизмы для обсуждения различных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, авианосец HMAS Canberra, являющийся крупнейшим кораблем ВМС Австралии, прибыл в порт Танджунг Приок в Джакарте.

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