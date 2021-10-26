Ташкент, 26 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Закон «Об основных гарантиях деятельности президента Узбекистан» подписал 25 октября президент страны Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает 26 октября Газета.уз.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Напомним, закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана 18 октября и одобрен Сенатом (верхней палатой) 21 октября.

«Закон дополняется статьёй «Официальные символы президента Республики Узбекистан», согласно которой президент имеет знак и штандарт (флаг) президента», — говорится в публикации.

Журналисты издания отмечают, что в законодательстве Узбекистана до этого не было нормы о том, что глава государства имеет знак и штандарт.

В мировой практике символы президента передаются вновь избранному главе государства после принятия присяги.