Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве для учеников 8−11-х классов столичных школ стартует онлайн-чемпионат Soft Skills — 2035. Они смогут показать навыки креативности, коллаборации и коммуникации, сообщается на портале мэра столицы.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Онлайн-чемпионат Soft Skills — 2035 пройдет в три этапа. На первом (до 31 декабря) школьники будут решать кейсы от работодателей. На втором этапе с (15 февраля по 15 марта) участников ждет игровой турнир «Мегаполис 2035. Вызовы будущего».

Финал чемпионата состоится в апреле 2022 года. Финалистов ждет интервью с работодателем. Участникам необходимо будет провести самопрезентацию. По результатам финального испытания жюри выберет победителей и призеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом учебном году в чемпионате Soft Skills — 2035 приняли участие почти 1000 учащихся московских школ.

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