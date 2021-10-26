Пермь, , 09:20 — REGNUM В Пермском крае ковидные отделения больниц получат до конца октября 500 кислородных концентраторов. Об этом сообщает краевой минзрав.

Кислородные концентраторы Permkrai.ru

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Оборудование уже начал поступать в «красные зоны» ковидных центров. На покупку аппаратов из регионального бюджета выделялось 35 млн рублей.

Концентраторы используются при кислородной терапии. Пациенту подается кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе. Кислородный концентратор является альтернативой сжатому кислороду, он более безопасен и менее дорог в расчете на литр.

В ближайшее время в лечебные учреждения Прикамья планируется поставка еще одной крупной партии аппаратов. Оборудование поступит в стационары 27 муниципальных образований.