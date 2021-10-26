Нижний Тагил, Свердловская область, 26 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области погибла ученица десятого класса. Об этом говорится в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети ВКонтакте.

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Трагедия произошла 25 октября на улице Металлургов. По предварительным данным, девушка сорвалась с девятого этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, однако медики лишь констатировали смерть.

Представители МВД и СКР ситуацию пока не прокомментировали.