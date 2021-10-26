Саратов, , 09:21 — REGNUM В Саратове по итогам проверки в отношении 47-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Воспитание Цитата из м/ф «Маугли». реж. Роман Давыдов. СССР. 1973

По данным следствия, 16 октября около 19:00 жительница Саратова у дома по улице Тверская применила в отношении своей 8-летней дочери недопустимые способы воспитания. Женщина стащила ребенка по ступенькам подъезда указанного дома.

Следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье и оценят действия (бездействия) сотрудников органов профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Тувы Кызыле у многодетной матери изъяли детей. В полицию обратились соседи, обеспокоенные положением двух девочек 10 и 7 лет и двух мальчиков 1 года и 2 лет. В ходе проверки сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выявили, что их мать систематически употребляет спиртные напитки, а также избивает семилетнюю дочь — у неё нашли рану на голове.

Читайте также: В Кызыле у пьяной матери изъяли четырёх детей