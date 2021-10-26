Москва, 26 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Объём экспорта продукции московских компаний в США в январе-августе 2021 года вырос на 68%, составив 5,3 млрд долларов. Об этом 26 октября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

При этом импорт за тот же срок достиг 6,9 млрд долларов, превысив на 34% аналогичный показатель 2020 года. Общий объём товарооборота составил 12,2 млрд долларов, что на 47% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Ефимов также рассказал и об американских инвестициях в московскую экономику.

«Одним из крупных инвесторов российской столицы на ряду с Германией, Францией, Финляндией и Италией являются Соединенные Штаты Америки: накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны по данным Центробанка на 1 апреля этого года составили 3,3 млрд долларов», — сказал заммэра.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в Москве для инвестиций, в том числе иностранных, используются и такие механизмы государственно-частного партнерства, как контракты жизненного цикла (КЖЦ).

«Один из ведущих американских производителей медицинского оборудования — GE Healthcare — стал победителем конкурсов на заключение с Москвой контрактов жизненного цикла. В рамках них город закупит, в частности, современные компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографические системы на сумму свыше 15 млрд рублей», — сообщил Прохоров.

При этом производитель не только поставит оборудование, но и будет его обслуживать в течение семи-десяти лет.