Владивосток, , 09:29 — REGNUM В школах Приморья создано восемь медицинских классов в рамках реализации нацпроекта «Образование». Все они имеют оборудование, которое используют в медучреждениях, сообщили 26 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Медсестра

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Такой подход призван сделать более полным и интересным изучение школьниками предметов естественнонаучного цикла и способствовать их ранней профориентации. В программу национальной социальной инициативы вошла пока только одна школа Приморья — №19 в Артёме. Здесь старшеклассники из медицинского класса, параллельно с аттестатом получают профессию медицинской сестры. Это стало возможным благодаря участию школы в проекте национальной социальной инициативы «Получение профессии вместе с аттестатом»

Школа сотрудничает по программе профессионального образования с Владивостокским базовым медицинским колледжем. Преподаватели и практикующие медицинские специалисты дают школьникам основы медицины и возможность получить профессиональное образование по специальности «младшая медицинская сестра по уходу за больными». Первые совместные занятия начались в начале октября.

«Для учащихся медицинского класса преподаватели колледжа проводят обучение по дополнительной профессиональной программе. По ее окончанию ребятам необходимо успешно сдать квалификационный экзамен по специальности и ЕГЭ», — пояснила руководитель медицинского колледжа Маргарита Шарафутдинова.

В профильном 10-м классе обучается 30 учеников.

«Профильные классы в школах Приморья помогают в профессиональной ориентации старшеклассников, позволяют им получить полезные навыки. А сейчас еще и получить профессию вместе с аттестатом. Для абитуриента это может быть отличным стартом движения в медицинскую профессию», — добавила Шарафутдинова.

Отмечается, что реализация кадровой политики в системе здравоохранения по нацпроекту ведётся в Приморье непрерывно.

«Система образования должна раскрывать потенциал каждого ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к культурному и социальному капиталу, к программам дошкольного и дополнительного образования. При этом подход к обучению должен быть индивидуальным. Работа по такому адресному развитию ребят ведется в России уже несколько лет. Профильные классы в средних школах — это перспективное направление в образовании, которое активно развивается и помогает старшеклассникам сделать правильный выбор в будущей профессии», — прокомментировала сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких последних лет в Удмуртии открылось около 500 профильных классов: 21 медицинский класс, 28 агроклассов, 16 инженерных, 150 IT — классов, восемь классов юных предпринимателей, 210 — патриотической направленности.