Москва, , 09:11 — REGNUM Совместные ракетные стрельбы с расчетами Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и расчетом берегового противокорабельного комплекса шахтного базирования «Утес» провел фрегат ЧФ «Адмирал Григорович». Об этом 26 октября сообщает пресс-служба флота.

Сторожевой корабль «Адмирал Григорович» Mil.ru

«Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» совместно с расчетом берегового противокорабельного комплекса шахтного базирования «Утес» Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы в ходе проведения совместного учения с отрядом кораблей флота по плану итоговой проверки за летний период обучения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что расчет комплекса «Утес» запустил ракету-мишень «Прогресс», после чего боевого расчета противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил ее и взял на сопровождение, а затем уничтожил зенитным ракетным комплексом «Штиль» на дистанции свыше 40 км.

Кроме того, отмечается, что в ходе учений расчеты БПРК «Бал» отработали действия по уничтожению корабельной группы условного противника на дальних и ближних рубежах поражения, после чего также выполнили нормативы по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса пусковых установок.

При этом подчеркивается, что в целях обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря был закрыт для судоходства, для этого ЧФ было задействовано 20 боевых и вспомогательных кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Южной Корее стартовали ежегодные учения «Хогук» («Защита отечества»).