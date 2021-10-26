Майкоп, 26 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Адыгее разрешено очное посещение школ лишь школьникам, у которых члены семьи привиты от коронавируса или переболели не более полугода назад. Такое же ограничение действует и для воспитанников детских садов. Такие меры предприняты в Майкопском районе республики в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу и желанием местных властей разорвать цепочки заболевания.

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Уже по окончании школьных каникул и нерабочих дней 8 ноября детей будут принимать в образовательные учреждения только после предъявления их родителями QR-кодов о вакцинации от COVID-19 либо перенесённом не более полугода назад заболевании. В связи с чем родителей попросили позаботиться об этом в период каникул заранее и предоставить справки в школы и детские сады.

«С 8 ноября текущего года группы в детских садах и классы в школах Майкопского района для очного посещения будут формироваться в соответствии с эпидемиологической обстановкой из числа детей, чьи родители и члены семей прошли вакцинацию» , — сообщила администрация района на своей странице в соцсети Instagram.

Свое решение власти района мотивировали тем, что среди педагогического состава привитыми в настоящее время являются 80%, а среди родителей школьников и воспитанников детских садов — 35%. При этом в течение первой четверти из более 7 тыс. школьников 49 человек заболели COVID-19. Были закрыты на карантин 43 класса.

Поскольку коллективный иммунитет в образовательных учреждениях формируется не только за счет сотрудников школ и детских садов, но и родителей, в администрации района принято решение создать классы/группы без COVID-19, в которых дети будут учиться очно в безопасных условиях.

Напомним, в Адыгее с 30 октября по 7 ноября, как и по всей России, объявлены нерабочие дни. Уже с 28 октября в регионе будут пропускать в места массового скопления людей только по QR-кодам.