Улан-Удэ, , 09:10 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено пять новых летальных случаев среди носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Samregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Скончался один человек младше 65 лет и четверо пациентов старше этого возраста. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1962 человека.

В ковидных стационарах республики в настоящее время лечатся 872 пациента, в том числе 696 с внебольничной пневмонией. 90 тяжёлых больных находятся в реанимации, 57 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1051 койка: занято — 872, свободно — 179 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,9%», — отметили в оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 157 человек