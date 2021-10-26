Москва, 26 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Программу лётных испытаний нового российского космического корабля «Орёл» могут изменить, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Hahonews.com Роскосмос

«Испытания корабля могут быть растянуты в соответствии с более рациональным графиком с учётом того, что штатная ракета для корабля «Орёл» — ракета сверхтяжёлого класса, а не «Ангара», — цитирует его РИА Новости.

Рогозин добавил, что запуск корабля будет обеспечен в 2023 году, после чего в «Роскосмосе» определятся, как проводить его лётные испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается разработка многоразового космического корабля «Орёл» в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация». По словам разработчиков, «Орел» может войти в состав комплекса для экспедиций к другим планетам или астероидам.

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на орбитальные космические станции, а также является одним из ключевых элементов проекта экспедиции к Луне.

Корабль длиной 6,1 метра с экипажем из четырёх человек сможет автономно летать в космическом пространстве до 30 земных суток. Масса корабля колеблется от 14,4 до 19 тонн в зависимости от выполняемой им задачи.