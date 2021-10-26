Баку, , 09:10 — REGNUM В Азербайджане медики в течение суток 25 октября выявили 1477 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 9 183 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 517 802 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 485 232 человек, в том числе 628 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 25 655 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6915 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 21 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2036 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 325 тестов. Выздоровевшими медики признали 1045 человек. Скончались 25 пациентов с диагнозом COVID-19.

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