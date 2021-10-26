Тюмень, 26 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Бывшая жена подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Тюмени Виталия Б. не верит в его виновность. Об этом она заявила изданию «Вслух.ру».

mosaic36 Убийство

Напомним, девятилетняя Настя М. пропала 30 июня, а ее останки нашли 19 августа 2021 года. Подозреваемого Виталия Б. полицейские выявили по ряду улик, в том числе и ДНК. Под давлением вещественных доказательств он признался в убийстве. Поиски Насти М. всколыхнули всю страну. Расследование её убийства находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Бывшая жена Виталия Б. обратилась в издание с просьбой выслушать её доводы о вероятной невиновности экс-супруга. Женщина также рассказала об угрозах, которые получают её дети и родственники подозреваемого в убийстве.

Доводы заключаются в следующем. Есть вопросы по коробке, в которой нашли тело убитого ребёнка. Рядом с мебельным цехом, где трудился подозреваемый, стоит мусорка, куда выбрасывали и коробки с фабрики. То есть главную улику мог взять в руки любой человек, в том числе и Виталий Б. Есть белые пятна и в проведении следственного эксперимента, считает бывшая жена подозреваемого. «Хромает», на её взгляд, и предположение, что Виталий Б. хранил тело убитого ребёнка в квартире, в небольшом, однокамерном холодильнике.

«О задержании Виталия мы узнали от Андрея Малахова. С его телепередачи позвонили моей дочери, а она уже сообщила эту новость мне. Мы до сих пор в шоке. Почему никто не подумал о нашей безопасности? Мне до сих пор поступают угрозы. Угрожают и детям, у дочери и сына та же фамилия, что у Виталия. Мы опасаемся за них. Были вынуждены вывезти их из города. У меня трое детей, двое — от Виталия», — отметила экс-супруга подозреваемого в убийстве школьницы.

Женщина сообщила, что наняла мужу сильных адвокатов, которые, как она надеется, помогут объективно разобраться в причастности её бывшего мужа к зверскому убийству ребёнка.