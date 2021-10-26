Вашингтон, 26 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Власти США поддерживают народ Узбекистана в реализации своего права голоса на выборах президента 24 октября. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Turaneli.tv Госдеп США

Представители Госдепа США согласились с оценкой БДИПЧ ОБСЕ, что голосование на выборах «было мирным и характеризовалось высокой явкой избирателей».

Вместе с этим, в Госдепе подчеркивают, что «разделяет озабоченность ОБСЕ в том, что выборы проходили в чрезмерно ограничивающей политической обстановке и важные выборные критерии были проигнорированы».

«Госдепартамент приветствует сотрудничество правительства Узбекистана с наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ и призывает реализовать рекомендации ОБСЕ, касающиеся выборов», — говорится в заявлении.

В Госдепе США также указали на приверженность «по дальнейшему взаимодействию с правительством Узбекистана по этим и многим другим вопросам двустороннего и регионального значения».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Узбекистане состоялись президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек.