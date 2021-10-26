Усть-Абаканский район, , 09:05 — REGNUM В Хакасии 9-летний мальчик случайно застрелил 4-летнего ребёнка из пневматической винтовки своего отца. По этому факту в августе было возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В Хакасии мальчик случайно застрелил друга из пневматической винтовки Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным ведомства, в июне 2021 года житель Усть-Абаканского района купил пневматическое оружие, которое хранил в незапертом сарае. 20 августа его сын позвал в гости мальчика, проживавшего по соседству.

«В ходе игры дети зашли в сарай, где сын подозреваемого снял со стены винтовку и стал ее рассматривать, в результате чего произошел выстрел в сторону, где находился младший мальчик», — отметили в ведомстве.

Ребёнок с ранением головы был доставлен в Абаканскую межрайонную клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, он скончался спустя два месяца, 20 октября. В настоящее время следователи рассматривают вопрос о переквалификации уголовного дела со статьи «причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка по неосторожности» на «причинение смерти по неосторожности».

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