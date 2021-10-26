Буффало, США, 26 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) Lisa Gansky «Баффало Сейбрз»

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Виктор Олофссон. Ещё по шайбе забросили форварды Дрейк Каджула, Винни Хиностроза и защитник Роберт Хег.

В составе «Тампы» точным броском отметился нападающий Алекс Киллорн.

«Тампа», которая в 2020 и 2021 годах дважды подряд выиграла Кубок Стэнли, начала новый сезон неудачно. В первых шести матчах команда потерпела четыре поражения.

На сегодняшний день «Баффало» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды девять очков. «Тампа» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с пятью очками.

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