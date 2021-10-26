Джакарта, 26 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Авианосец HMAS Canberra, являющийся крупнейшим кораблем ВМС Австралии, прибыл в порт Танджунг Приок в Джакарте (Индонезия), сообщает CNN Indonesia.

Австралия

Авианосец сопровождало два корабля. Прибытие судна приветствовал оркестр ВМС Индонезии. Прибытие корабля является частью программы Indo-Pacific Endeavour (IPE). Программа проведена с целью расширения сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, Индонезия и Австралия проведут совместные военные учения 29 октября — 3 ноября.

Индонезия стала последней страной, которую посетил авианосец. Ранее экипаж судна был в других странах Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Филиппины, Сингапур и Камбоджа.

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