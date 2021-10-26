Москва, 26 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Москве 26 октября ожидается погожий осенний день, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Переменчивая погода

Синоптики рассказали, что погожий характер метеоусловий сохранится благодаря антициклону. При этом в регионе ветры развернутся, и «стартует адвекция более тёплых воздушных масс».

В столице ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до семи градусов выше нуля, в Подмосковье — до восьми градусов. Скорость ветра будет достигать десяти метров в секунду.