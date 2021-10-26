Сеул, 26 октября 2021, 08:54 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей военно-морского флота, двух представителей сухопутных войск, одного представителя военно-воздушных сил и одного представителя специального подразделения при министерстве.
Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 327.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2017.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1266 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 354 355.
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