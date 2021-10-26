Москва, 26 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. На портала правительства Москвы (mos.ru) в суперсервисе «Помощь при переезде в рамках программы реновации» появились две новые онлайн-услуги для участников реновации, сообщается на сайте мэра столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

Для участников программы стала доступна в режиме онлайн запись на осмотр квартиры и запись на заключение договора в случае, если они определились с выбором квартиры. Новые онлайн-услуги позволят заранее планировать важные этапы в рамках переселения.

Одним из самых востребованных онлайн-сервисов среди новоселов является инструкция «Переезд по программе реновации». Ей воспользовались уже более 154 тысяч москвичей — участников программы реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали 41,9 тыс.человек.

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