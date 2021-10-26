Новосибирск, 26 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Новосибирске разработан дизайн-проект благоустройства площади Калинина. Её центральным элементом станет стела «Город трудовой доблести», сообщили в мэрии муниципалитета.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Дал поручение в ближайшее время опубликовать проект благоустройства территории, чтобы горожане могли принять участие в обсуждении мемориала, призванного увековечить вклад новосибирцев в Великую Победу. Обращаюсь к депутатам горсовета и Законодательного собрания за поддержкой. Этот масштабный и исторически значимый проект требует серьёзного финансирования, и от наших совместных действий зависит успех его реализации», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

По словам главного архитектора города Александра Ложкина, дизайн-проект предусматривает благоустройство территории всей площади Калинина, включая улицу Перевозчикова. Согласно плану, здесь появятся зелёные насаждения, велодорожки, изолированные от пешеходной зоны, а также два небольших сквера в северо-восточном и юго-западном углах площади — рядом с домом-книжкой и магазином «Чемпион». Также оборудуют остановку для экскурсионных автобусов и смотровую площадку с информацией о стеле.

Напомним, 2 июля 2020 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Новосибирску присвоено звание «Город трудовой доблести».