Оренбург, , 08:53 — REGNUM Сделка по покупке иномарки для министерства образования Оренбургской области признана судом недействительной. Об этом сообщает областная прокуратура.

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По данным ведомства, в 2019 году между минобром и ООО «АСТ-Моторс» был заключен госконтракт на поставку легкового автомобиля Nissan Terrano для нужд министерства. Оказалось, что указанные в аукционной документации условия и характеристики подходили только для одной автомодели.

Инициатором искового заявления стала прокуратура. Арбитражный суд региона удовлетворил требования надзорного ведомства. Однако была подана апелляция. В свою очередь, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Челябинск) оставил решение коллег без изменения.