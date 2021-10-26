Сент-Луис, США, , 08:50 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Владимир Тарасенко (сс) Michael Miller

В составе «Сент-Луиса» российский нападающий Владимир Тарасенко оформил дубль. Ещё одну шайбу забросил форвард Дэвид Перрон. Финский вратарь «Блюз» Вилле Хуссо сыграл «на ноль», отразив 34 броска.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 10 очков. «Лос-Анджелес» идёт на 12-м месте в Западной конференции с тремя очками.

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