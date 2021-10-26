Кош-Агачский район, Алтай, 26 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбудили уголовное дело о халатности сотрудников органов профилактики в Кош-Агачском районе из-за того, что местный житель несколько месяцев избивал детей сожительницы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, в результате небрежного отношения к проведению профилактической работы с 27-летним мужчиной, тот с февраля по март 2021 года систематически истязал трёх малолетних детей 2009, 2010 и 2014 годов рождения. К настоящему времени ему предъявлено обвинение по статье 117.

«Нарушения выявлены в ходе расследования уголовного дела и прокурорской проверки, результаты которой были направлены в следственные органы следственного управления», — отметили в управлении.