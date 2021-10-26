Грозный, , 08:47 — REGNUM В Чечне приняты меры по отлову бродячих собак в столице республики. С жалобой на стаи бездомных хищников, нападающих на людей и домашних животных, обратились в прокуратуру жители Висаитовского района города Грозного. По итогам проверки факты подтвердились, было внесено представление прокурора об устранении нарушений законов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Собака State Farm

«Установлено, что в поселках Ташкала и Бутенко г. Грозного зафиксировано значительное число бродячих собак, которые нарушают тишину в ночное время. Отмечены случаи их нападения на прохожих, учащихся образовательных организаций и домашних животных», — говорится в сообщении прокуратуры.

После представления прокурора местные власти предприняли меры по отлову бродячих животных. Было выловлено более 50 собак. Их поместили в приюты.

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