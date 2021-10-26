Москва, , 08:47 — REGNUM Автомобиль на западе Москвы наехал на ограждение дорожных работ и провалился в котлован. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Телеграмм-канале.

«В районе 1-го Силикатного проезда, дом 13, водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение дорожных работ, провалившись в котлован», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на месте ДТП ведут работы городские службы и уточняется, что движение автомобилей не затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем на дороге под Корсаковым в Сахалинской области.