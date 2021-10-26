Пекин, 26 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибли, ещё 11 получили травмы в результате столкновения нескольких транспортных средств на севере Китая. Об этом 25 октября сообщает агентство «Синьхуа».

ДТП

Авария с участием грузовика с полуприцепом, трёх микроавтобусов и одного мотоцикла произошла около 06:30 по местному времени (01:30 мск) в уезде Гуян на территории города Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия.

Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое. Спасательные работы были завершены к 08:30 (03:30 мск). Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении грузовика и легкового автомобиля на Сахалине.