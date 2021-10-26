Самара, , 09:06 — REGNUM Привлекать к ответственности предприятия, которые продолжили работать в нерабочие дни, несмотря на то, что должны были приостановить свою работу согласно постановлению главы региона Дмитрия Азарова, намерены в Самарской области. Об этом 25 октября сообщил глава области Дмитрий Азаров на оперативном совещании в правительстве региона.

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По информации пресс-служба областного правительства, в регионе фиксируют факты несознательности со стороны предприятий, которые должны были приостановить работу согласно постановлению Азарова. Некоторые организации, чтобы обойти режим ограничений, ввели в свой ассортимент санитайзеры, маски и продолжили работу.

Отмечается, что власти региона намерены усилить контроль в этой сфере. Они намерены в самое ближайшее время утвердить норму, согласно которой не менее 30% ассортимента должно относиться к списку товаров первой необходимости.

Глава области отметил, что никто не хотел вводить ограничительные меры, останавливать работу предприятий и создавать неудобства жителям, но здоровье граждан важнее.

В связи с этим Азаров попросил еще раз довести до предпринимателей сведения о действующих мерах поддержки, а также о том, что в скором времени руководство области намерено утвердить новые.

«Предприниматели должны понять, что, идя на нарушения, они могут потерять гораздо больше, чем могут получить в виде мер господдержки, соблюдая все требования ограничений», — приводит пресс-служба слова Азаров.

Глава региона также отметил, что руководство области намерено закрепить группы муниципальных, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, добровольцев за территориями, которые они будут обходить, выявлять нарушения и принимать меры.

«Эти жесткие, но необходимые меры направлены на то, чтобы сбить волну заболеваемости, прервать цепочку заражений, не допускать скопления людей в транспорте, одномоментного пребывания в помещениях. Уже завтра заработает горячая линия по нарушениям режима ограничений, действующих в нерабочие дни. Это позволит точечно реагировать на нарушения и привлекать виновных к ответственности», — заявил Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по инициативе главы Самарской области в регионе объявлены нерабочими днями дополнительно к тем, которые обозначил президент России Владимир Путин дни с 25 по 29 октября.