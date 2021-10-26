Благовещенск, , 08:45 — REGNUM В городе Шимановск нетрезвые жители напали на проводившую перепись населения женщину. Хозяева квартиры, куда она пришла, пытались отобрать у неё мобильный телефон и чуть не столкнули с лестницы, написала «Амурская правда».

Перепись населения V-2020.org

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По словам местных жителей, хозяева квартиры вели себя неадекватно и пытались воздействовать на переписчицу, схватив её за куртку. В инциденте разбирается полиция. Известно, что амурчане, которых женщина пыталась переписать, были пьяны.

«Сотрудниками МО МВД России «Шимановский» проводится проверка поступившей информации о конфликте между местным жителем и женщиной-переписчиком, по результатам который будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области люди неохотно предоставляют QR-коды тем, кто осуществляет всероссийскую перепись населения, а без их считывания не удаётся учесть переписавшихся на портале госуслуг. Такую проблему констатировал мэр города Станислав Мелюков.