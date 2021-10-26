Сеул, , 08:43 — REGNUM В третьем квартале 2021 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 0,3% (по сравнению с предыдущим кварталом). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Kenny J Lee

Напомним, что в первом квартале текущего года темпы роста составили 1,6%, во втором квартале — 0,8%.

Частное потребление сократилось на 0,3%. Сокращение показателя вызвано антиковидными ограничениями. Инвестиции в производственные мощности также сократились на 2,3%, инвестиции в строительство — на 3%.

С другой стороны, экспорт вырос на 1,5%, благодаря активным зарубежным продажам угля, нефти и продукции машиностроения. Однако импорт сократился на 0,6%.

Между тем, Банк Кореи намерен сохранить прогноз темпов роста отечественной экономики на уровне 4%.

По мнению экспертов, данная цель может быть достигнута в том случае, если темпы роста экономики в четвертом квартале достигнут 1%.