В Оренбурге сдвигают сроки конкурса на должность главы города
Оренбург, 26 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Оренбургский городской Совет намерен отсрочить конкурс на пост мэра Оренбурга. Решение депутаты примут 28 октября, сообщают СМИ.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Назначение
Ранее конкурс назначали на 19 ноября. В проекте решения указана новая дата — 20 декабря. Период для подачи документов для кандидатов увеличивается.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на должность главы муниципалитета на сегодняшний день претендует семь кандидатов. В настоящее время городом руководит первый замглавы города Сергей Салмин. Именно ему предрекают должность мэра.