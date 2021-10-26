Элиста, 26 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Владелец пассажирского автобуса, который 24 октября столкнулся в Калмыкии с грузовым автомобилем «Камаз» и в результате этого погибли шесть человек, а также предприниматель из Дагестана, организовавший эту поездку, задержаны следователями. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В настоящее время 52-летний предприниматель Махачкалы и 35-летний владелец автобуса задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в служебных кабинетах автовокзала Махачкалы и в офисах и доме индивидуального предпринимателя были проведены обыски и также были изъяты необходимая документация и мобильные телефоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что на автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь около 01:30 мск пассажирский автобус «Неоплан», который следовало по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз».