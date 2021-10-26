Пенза, , 08:40 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 26 ковид-пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Врач с пациентом Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 26 октября увеличилось до 3387 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 20 жителей региона, всего с начала пандемии побороли болезнь 58 855 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для лечения ковид-пациентов развернуто 4543 койки, из них 4267 уже занято. Пневмония диагностирована у 3648 пациентов.

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