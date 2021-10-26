* талибов — запрещённая в России организация

Пекин, , 08:38 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно проявлять открытость и защищать права женщин и детей. Об этом 26 октября заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с исполняющим обязанности замглавы назначенного радикалами правительства Афганистана Абдулом Гани Барадаром.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, помогал афганскому народу самостоятельно определять судьбу страны и выбирать путь развития», — сказал он.

Ван И выразил надежду, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут проявлять инклюзивность, защищать законные права женщин и детей и объединять все этнические группы.

Министр добавил, что Пекин готов оказывать Кабулу гуманитарную помощь и работать с международным сообществом, чтобы помочь афганскому народу преодолеть временные трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ван И указал, что Китай придаёт большое значение трудностям, с которыми пришлось столкнуться Афганистану и настоятельно призывает страны запада и США отменить санкции.

Глава китайского МИД отметил, что всем странам следует разумным образом наладить контакты с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы помочь Афганистану преодолеть кризис и стать на путь благоприятного развития.

Читайте также: Глава МИД Китая призвал США и страны Запада снять санкции с Афганистана