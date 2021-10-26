Колумбус, США, , 08:38 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» (сс) Michael Miller

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Оливер Бьёркстранд, Грегори Хофман, защитник Зак Веренски и форвард Александр Тексье.

В составе «Далласа» точным броском отметился нападающий Тайлер Сегин.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды восемь очков. «Даллас» идёт на седьмом месте в Западной конференции с шестью очками.

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