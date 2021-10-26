Красноярск, , 08:39 — REGNUM В Красноярском крае по данным на сегодня, 26 октября, зарегистрировано всего 127 959 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 599 случаев. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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Уточняется, что под медицинским наблюдением на дому находится всего 40 211 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3711 человек.

При этом снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3009.

Всего в регионе проведено 3 911 494 тестов на коронавирус, из них за последние сутки 2912.