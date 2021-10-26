Киев, , 08:37 — REGNUM На следующей неделе будет возобновлено железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой. Поезда в этом направлении и обратно перестали ходить в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом передает пресс-служба Украинских железных дорог.

Железнодорожная дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что первый после возобновления ж/д сообщения поезд из украинской столицы отправится в Варшаву 4 ноября в 19:00 по местному времени и прибудет 5 ноября в 09:00 по варшавскому времени. В это же время отправится поезд из польской столицы в Киев.

Две недели назад возобновилось сообщение по маршруту Киев — Пшемысль (Польша), которое также было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Указано, что условием проезда в поездах дальнего следования является наличие свидетельства о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.