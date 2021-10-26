Сеул, 26 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У умер на 89-м году жизни. Об этом 26 октября сообщает агентство Yonhap.

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Уточняется, что бывший южнокорейский лидер недавно был госпитализирован после того, как его состояние его здоровье ухудшилось и так и не выздоровел. При этом точная причина смерти политика не сообщается.

Отметим, Ро Дэ У находился на посту президента Республики Корея в период с февраля 1988 года по февраль 1993 года, он баллотировался на этот пост от Демократической либеральной партии. При этом политик стал первым южнокорейским президентом, который был избран на пятилетний срок без права переизбрания.