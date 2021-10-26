Кишинёв, , 08:37 — REGNUM В Молдавии в течение суток 25 октября выявили 1294 случая заражения коронавирусом в ходе 6865 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 329 294 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 307 464 человека, в том числе 1195 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2404 пациента с COVID-19, из которых 228 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7535 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 38 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 906 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 5818 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1201 человека, умерли 38 пациентов с COVID-19.