Оренбург, 26 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Оренбурге с 19 октября документы в конкурсную комиссию подали семь претендентов на пост главы города. Информация об этом опубликована на сайте муниципалитета.

Khabar 24 Кресло руководителя

О желании руководить городом заявили технический директор ООО «Стройгазмонтаж» Юрий Богатов, военный пенсионер Сергей Стешин, генеральный директор ООО «Кувандык 365» Дмитрий Васильев, руководитель регионального отделения партии «Парнас» Сергей Столпак, главный специалист отдела муниципального жилищного контроля УЖКХ администрации Оренбурга Денис Бычок, предприниматель Юлия Лобзобова и директор Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Владимир Ильиных заявил о сложении полномочий главы города, в начале октября горсовет принял отставку. Экс-мэр Оренбурга стал депутатом Госдумы РФ.