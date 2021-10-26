Челябинск, , 08:36 — REGNUM Заведения, в которых игнорируют требования об обязательном введении системы QR-кодов, нужно бойкотировать. Об этом заявила журналистам первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт

Пресс-служба Совета Федерации РФ

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Она назвала безответственным поведение некоторых бизнесменов, которые отказываются от такой системы. Также чиновница напомнила о штрафах за нарушения требований законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области растёт заболеваемость COVID-19 и смертность. В связи с этим с 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни.